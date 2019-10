Sabato 26 Ottobre e Domenica 27 Ottobre si giocherà una delle gare storiche del Club, la Palla d’Oro & d’Argento una 36 buche medal per la 1° categoria (0/15) e una 36 buche stableford per la seconda categoria (16/36).

Sabato 19 Ottobre e Domenica 20 Ottobre si è svolta la Royal Golf Challenge, una 36 buche stableford. La formula di gara prevedeva per il primo giorno una 18 buche quattro palle stableford e per il secondo giorno una 18 buche louisiana stableford a coppie.