Un detenuto italiano recluso in carcere a Genova Marassi, dove si trovava da poche ore in attesa di giudizio per maltrattamenti, si è impiccato in cella. “Marassi – comunica il sindacato di polizia penitenziaria Sappe – segna purtroppo il secondo suicidio dall’inizio dell’anno. Un dramma che nessuno deve ignorare. A Marassi ci sono 730 detenuti che devono convivere in spazi per 525 posti”.

