Dopo lo stop forzato di ieri causa allerta meteo, l’Ospedaletti torna in campo questa sera al “Ciccio Ozenda” (fischio d’inizio alle 20) per un test amichevole contro il Taggia. Anche i tabiesi, impegnati nel campionato di Promozione, ieri non sono scesi in campo per via dell’allerta. L’amichevole di questa sera servirà al tecnico Andrea Caverzan per verificare la condizione dei suoi dopo le tre partite in una settimana che hanno fruttato 7 punti agli orange.

