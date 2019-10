Secondo appuntamento stagione, nella serata di oggi, lunedì 21 ottobre, sulle piste del Bowling di Diano. In scena la seconda “tappa” del Circuito d’Autunno, il Trofeo Alfa Cosmetics by Alfa Parf, gara aperta a tutti (handicap in base allo storico personale e bonus per gli esordienti).

Ritrovo a partire dalle ore 20.45 (iscrizioni sul posto), inizio torneo alle 21.15, al termine dei tiri di riscaldamento. Quota di partecipazione: 10 euro (3 partite). Previsti diversi premi di classifica, con riconoscimenti per le varie categorie.

Annunciati circa 25 partecipanti, in arrivo da località tra Sanremo e Albenga, entroterra incluso.

Tra i favoriti ci sono anche i protagonisti della serata inaugurale, vale a dire Emis Bianchi e Fabio Curto. Atteso l’esordio stagionale di Manuel ed Enzo Vinti. Tra le donne, Laura Acierno è sempre la giocatrice da battere.

Alfa Cosmetics è partner storico del Bowling di Diano per quanto riguarda il concorso estivo di Miss Bowling DonnaOro, contest giunto alla sua nona edizione. Non è esclusa la presenza di qualcuna delle protagoniste, invitate alla serata.

La competizione è valida per la qualificazione alla finale del Circuito, fissata per lunedì 16 dicembre, tradizionale serata prenatalizia, in occasione della quale sarà assegnato anche il Memorial Mario Damonte. Prossima tappa tra due settimane con il Trofeo Tagli & Dettagli by Jeanina.

Per info e dettagli visitate il sito www.bowlingdiano.it o la pagina Facebook Bowling Diano.