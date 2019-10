In relazione all’allerta meteo Arancione emanata da Arpal-Protezione civile, con alta probabilità di temporali forti, organizzati e persistenti, il Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri ha predisposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani lunedì 21 ottobre.

Fino al termine dello stato di allerta meteo arancione previsto per domani alle ore 15, rimarranno chiusi anche i cimiteri e gli impianti sportivi comunali.

Annullata la partita Sanremese-Borgosesia e tutti gli eventi sportivi previsti nel pomeriggio di oggi.

È già stato aperto il Centro Operativo Comunale per un costante monitoraggio del territorio.

Particolare attenzione verrà rivolta ai rii e ai torrenti cittadini, anche in relazione alle abbondanti piogge delle ultime ore nell’entroterra.

Si ricorda che in caso di bisogno sarà possibile contattare il Pronto Intervento al numero 800602800.

Correlati