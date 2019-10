In seguito all’allerta meteo diramata sulla provincia di Imperia e all’ordinanza del Comune di Sanremo che ha disposto la chiusura di tutti gli impianti sportivi della città, Sanremese – Borgosesia, gara in programma oggi alle 15.30, valida per l’ottava giornata di campionato di serie D, è stata rinviata. Nei prossimi giorni verrà comunicata la data del recupero.

