Picchia la moglie in auto davanti al figlioletto. Un uomo di 55 anni, perito informatico, è stato arrestato dai Carabinieri di Savona con l’accusa di maltrattamenti verso la moglie, una casalinga di 50 anni. La telefonata di alcuni passanti ai Carabinieri ha permesso di arrestare l’uomo in flagranza di reato. L’uomo, consapevole di essere stato visto, all’arrivo dei Carabinieri stava cercando di mettere in moto l’auto e allontanarsi.

