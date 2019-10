Ancora una vittoria per gli Under 15 della Pallamano Ventimiglia che continua il suo buon inizio di stagione. Impegnata in trasferta a Contes, i ragazzi di Malatino, oggi guidati da Bernard Giordanella, hanno disputato una partita dove, hanno già dai primi minuti dato un segnale forte alla gara. In questa fase di campionato, l’obbiettivo dei giovani ponentini, è quello di provare a conquistare la promozione nel livello di eccellenza, Dopo le prime prove disputate, sembra che ciò possa essere possibile. Adesso ci saranno due settimane di pausa, dovute alle vacanze scolari francesi; nella ripresa del Campionato, si cercherà di migliorare ancora soprattutto per ciò che concerne la disciplina l’atteggiamento da tenere in gara.

Tabellino della garaContes-Pallamano Ventimiglia 12-22

