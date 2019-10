Gent.mo direttore,

approfitto della sua sempre magnanima ospitalità, per segnalare l’ultimo, secondo me, sopruso, riguardo l’installazione di innumerevoli dossi, nel mio comune, Taggia, anche se vedo che la cosa si presenta in molti altri comuni ad iniziare da Sanremo.

I dossi, o meglio qualche restrizione ai vari emuli di Valentino Rossi od agli smanettoni, sono richiesti da anni, ma mentre prima si ricorreva all’uso dei rilevatori di velocità, ora si ricorre ai dossi.

A questo riguardo mi viene spontanea una domanda: ma quello che viene incassato dalle contravvenzioni non deve, in parte, essere adoperato per la miglioria stradale? Quindi meno buche, e posso assicurare che sono tante (e non mi si dica che sono per diminuire la velocità), ed il servizio di controllo della viabilità da parte della polizia comunale.

Ora invece, non riuscendo a colpire i trasgressori, si colpisce anche tutti quelli che rispettano il codice della strada e le posso garantire che, per fortuna, sono ancora parecchi. Quello che non mi è ancora chiaro e se, quando dovrò sostituire gli ammortizzatori della macchina che non possiedo, dovrò mandare la fattura al comune.

Pago le tasse (tante), rispetto il codice della strada anche quando attraverso sulle strisce pedonali ed ora devo “qualcosina” a chi mi porta dal medico, in farmacia od in altri posti che non riesco a raggiungere a piedi, per sostituire o ricaricare gli ammortizzatori?

Ringrazio di cuore chi ha avuto questa “meravigliosa idea”.

Dino Conta