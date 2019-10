I Carabinieri di Albenga hanno arrestato tre persone con l’accusa di aver simulato una rapina da 400 mila euro a un portavalori, tra Pietra Ligure e Loano, il 12 agosto. Una guardia giurata della società “La vigile” aveva raccontato di essere stata minacciata con una pistola, e di essere stata portata in una zona isolata e narcotizzata da un uomo con un passamontagna. I Carabinieri sono giunti alla conclusione che la rapina è stata una messa in scena.

