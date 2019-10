Ieri pomeriggio il Comune di Sanremo ha disposto la chiusura della strada che porta a San Romolo. Gli abitanti della zona, che comprende anche le frazioni di Bevino e Borello, non potranno più scendere e salire direttamente. Dovranno compiere un lungo giro, percorrendo strada Monte Ortigara e passando da Coldirodi, come chi arriva da Perinaldo o da passo Ghimbegna. L’interruzione della strada si protrarrà per alcuni mesi, come scrive Claudio Donzella su “Il Secolo XIX”.

