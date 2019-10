Marco Del Gratta, 53enne comproprietario della Sanremese, si è presentato al carcere di Chiavari e si è consegnato agli agenti della Polizia Penitenziaria perché deve scontare ancora 6 mesi di detenzione per il caso delle estorsioni ai calciatori del club nel 2010. I suoi legali presenteranno istanza al Tribunale di sorveglianza per chiedere una misura alternativa. Se dovesse essere accolta, Del Gratta potrebbe lasciare il carcere entro fine mese. come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

