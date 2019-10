La scorsa notte, intorno alle 2, la pattuglia della Squadra Volante si recava in via Milano a Diano Marina per un’aggressione subita da un dipendente di una società di vigilanza.

Quest’ultimo ha riferito ai poliziotti che dopo aver parcheggiato l’autovettura di servizio in via Milano per procedere ad effettuare un controllo appiedato, è stato avvicinato da 3 giovani che si aggiravano per la via in evidente stato di alterazione.

Due di questi iniziavano ad insultarlo e minacciarlo e la situazione degenerava nel momento in cui lo stesso, trovandosi in difficoltà, ha preso il telefono per chiedere ausilio alla Sala Operativa.

In particolare, uno dei due ragazzi ha intimato alla guardia giurata di non chiamare nessuno altrimenti lo avrebbe “riempito di botte” e nel frattempo ha tentato invano di sottrargli il telefono spingendolo, strattonandolo ed infine colpendolo con un pugno al volto.

Il secondo giovane si è unito al primo afferrando il calcio della pistola che la vittima aveva in fondina e tentando di sottrargliela, non riuscendo nell’intento grazie alla ferma resistenza che la guardia giurata è riuscita ad opporre anche utilizzando, a fronte dell’estremo pericolo, lo spray al peperoncino contro i due aggressori.

A questo punto entrambi i giovani hanno mollato la presa e quando dopo pochi istanti giungeva la Volante uno dei due si è dato alla fuga.

I poliziotti subito si ponevano al suo inseguimento e dopo poco lo intercettavano.

Gli autori dell’aggressione, Mattia Castelein, classe 2000 residente a San Bartolomeo al Mare e Giovanni Gagliotti, classe 1999 residente a Diano Castello, incensurati, sono stati arrestati per tentata rapina in concorso e il soggetto che aveva tentato di allontanarsi altresì per resistenza a pubblico ufficiale, essendosi scagliato contro gli operatori nel momento in cui veniva da questi bloccato.

Si è svolto stamane il rito per direttissima in esito al quale il giudice ha convalidato l’arresto ed applicato ad entrambi la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Correlati