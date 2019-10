Vittorio Formaggio, 62 anni, ex ingegnere, reso disabile da un ictus, non poteva che fare pochi passi alla volta, con difficoltà e così ieri la sua casa a Castellaro si è trasformata in una trappola mortale. Vittorio viveva con il fratello e la madre Amalia, di 93 anni, che al momento del rogo, erano a Sanremo. Forse il fuoco è partito da una stufetta elettrica o da un fornello elettrico. Stanze colme di oggetti accumulati negli anni hanno purtroppo facilitato il propagarsi delle fiamme, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

Correlati