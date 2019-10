Precipitazioni abbondanti come da previsioni ma poche situazioni critiche registrate nel corso della notte. La Protezione Civile regionale informa che il collegamento interrotto sul torrente Secca nel Comune di Serra Riccò non è una strada ma un guado carrabile, che in caso di allerta non viene utilizzato. Il guado serve un gruppo di case sparse, in cui abitano 12 nuclei familiari per una quarantina di persone, che fa parte del Comune di Sant’Olcese. Gli abitanti possono usufruire tuttora dei collegamenti pedonali. Allagato un sottopasso a Multedo e un altro a San Quirico, dove è rimasta bloccata un’auto senza conseguenze. Sulla Statale 45 della val Trebbia sono stati rimossi alcuni alberi caduti sulla carreggiata.

