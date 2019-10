Il Consiglio comunale di Sanremo è convocato in adunanza ordinaria, nella sala delle riunioni, presso la sede del Comune – Palazzo Bellevue – in corso Cavallotti 59, per il giorno giovedì 24 ottobre 2019, in prima convocazione, con inizio dei lavori alle ore 17.30 ed eventuale prosecuzione dopo le 24 per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1) INTERPELLANZE, INTERROGAZIONI E ORDINI DEL GIORNO

2) APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE DEL

7.10.2019 DAL N. 69 AL N. 73

3) COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE, EX ART. 166, 2° COMMA, DEL T.U.E.L. DI CUI AL D. LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II., DELLA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 232 DEL 09.10.2019.

4) SETTORE SERVIZI FINANZIARI – SERVIZIO RAGIONERIA

RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 209 DEL 24.09.2019 AD OGGETTO: INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVI LOCALI SCOLASTICI PRESSO MERCATO FIORI VALLE ARMEA PER TRASFERIMENTO ALUNNI SCUOLA PASCOLI. VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 COMMA 4 DEL TUEL E VARIAZIONE DEL PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE (SI PROPONE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE) PROP. N.101/2019

5) SETTORE SEGRETARIO GENERALE – SERVIZIO SEGRETERIA E ORGANI ISTITUZIONALI MODIFICA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. 9/2015 CONTROLLO ANALOGO E CONTROLLO DI GESTIONE PROP. N.105/2019

6) SETTORE SEGRETARIO GENERALE – SERVIZIO SEGRETERIA E ORGANI ISTITUZIONALI APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SANREMO E PERINALDO PER L’ATTUAZIONE DI PROGETTI IN ADESIONE A BANDI – PSR 2014-2020 MISURA M08 INVESTIMENTI NELLO SVILUPPO DELLE AREE FORESTALI E NEL MIGLIORAMENTO DELLA REDDITIVITÀ DELLE FORESTE SOTTOMISURA M08.03 PREVENZIONE DEI DANNI CAGIONATI ALLE FORESTE DA INCENDI BOSCHIVI, CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI (SI PROPONE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE) PROP. N.106/2019

7) SETTORE LAVORI PUBBLICI, FONDI EUROPEI ED ESPROPRI – SERVIZIO AMBIENTE RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA TRIBUNALE DI IMPERIA N. 125/2019 PUBBLICATA IL 20/02/2019 CAUSA CONDOMINII C.SO MATUZIA N.42, CASA ROSATI E NAPOLEONE C/COMUNE E AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE EURO 6.185,98 (SI PROPONE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE) PROP. N.99/2019

