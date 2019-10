Sarà Livia Pomodoro, già presidente del Tribunale di Milano e attuale presidente dell’Accademia delle Belle Arti di Brera, ad aprire il programma di “Aspettando il Centenario”, l’iniziativa ideata dall’Amministrazione guidata dal sindaco Claudio Scajola per celebrare l’anniversario della nascita di Imperia.



L’appuntamento è fissato per domani, sabato 19 ottobre, alle ore 11, all’interno della Sala del Consiglio Comunale. Livia Pomodoro terrà una Lectio Magistralis dal titolo “Imperia: nella sua storia la visione del futuro per l’umanità”. L’evento sarà anche trasmesso in diretta su Imperia TV, canale 16 del digitale terrestre.



Prima dell’evento, a partire dalle ore 10.30, apertura al pianoforte a cura del Maestro Luisa Repola.



“Aspettando il Centenario” prevede un ricco calendario di eventi sino al 26 novembre, ricorrenza del Santo Patrono. Il programma completo è consultabile su www.comune.imperia.it

