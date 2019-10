Domenica 20 ottobre alle ore 16.30 sarà inaugurata a Palazzo Oddo ad Albenga la mostra artistica “Pachamama”, omaggio alla Madre Terra e ai suoi innumerevoli volti, curata da Zero Volume Arte Sociale Ambiente in collaborazione con la Galleria Artender di Alassio. La mostra potrà essere visitabile fino a domenica 3 novembre.

Nella mostra si alternano pregevoli opere pittoriche, scultoree e fotografiche che declinano il tema in base alle diverse sensibilità. Il titolo fa riferimento alla divinità femminile primordiale presente in quasi tutte le mitologie, che è personificazione della natura, fonte di vita e donatrice di nutrimento, capace di scandire il tempo dell’uomo attraverso la ciclicità.

La dea della terra e dell’agricoltura Pachamama viene ancora oggi festeggiata tra le popolazioni andine nel mese di agosto: per sua natura essa prende, raccoglie e restituisce in forma nuova, dando così modo agli artisti presenti di interpretarla nei suoi numerosi aspetti, dal più sensuale e realistico al più metaforico e simbolico.

Gli artisti espositori sono Luigi Francesco Canepa, Christian Costa, Raffaella Di Lieto, Luca Ferrando, Rubens Fogacci, Lia Franzia, Lara Giurdanella, Andrea Marchesini, Giannicola Marello, Rudy Mascheretti, Enrico Roberto Morelli, Ylli Plaka, Carla Rossi, Etta Scotti, Serenella Sossi, Carmen Spigno, Angelo Toffoletto, Danilo Viviani.

Correlati