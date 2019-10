A Castellaro una uomo è morto nell’incendio di una casa a due piani in località Poggio. Vittorio Formaggio, 65 anni, laureato in ingegneria, viveva con la mamma novantenne e il fratello, che erano fuori casa al momento della tragedia. L’uomo era parzialmente invalido a causa di un ictus. Le fiamme sono divampate, verso le 12.30, ma il corpo di Vittorio è stato trovato, soltanto nel pomeriggio, dopo lo spegnimento delle fiamme. “E’ una tragedia. Con si servizi sociali abbiamo trovato una sistemazione alla mamma di Vittorio e al fratello” dice il sindaco Giuseppe Galatà all’Ansa.

Vittorio Formaggio, 65 anni, laureato in ingegneria, viveva con la mamma novantenne e il fratello, che erano fuori casa al momento della tragedia