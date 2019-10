A causa del maltempo, previsto per sabato 19 ottobre, il Don Bosco Vallecrosia Intemelia, affiliato al Torino Fc Academy, ha deciso di annullare il “torneo femminile juniores”. «Il primo Torneo Academy di calcio femminile è sospeso a causa dell’allerta meteo – fa sapere la società biancorossa – La decisione è stata presa visto che le squadre, soprattutto quelle provenienti da altre regioni, potrebbero avere difficoltà a venire a causa del maltempo. Il torneo verrà probabilmente organizzato più avanti, ma non abbiamo ancora deciso una data».

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta