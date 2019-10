La Nuova Lega Pallavolo Sanremo domina il primo Torneo del Pavone di Arenzano con la squadra Under 18 femminile.

Serie di vittorie per 2-0 per le ragazze guidate dal coach Michela Valenzise e coach Sergio Bruno contro le compagini avversarie provenienti dalla Liguria e dal Piemonte, dando dimostrazione di essere un gruppo coeso ed affiatato oltre che tecnicamente pronto . Durante le partite l’allenatrice ha fatto ruotare la squadra provando varie soluzioni che hanno dato riscontri più che positivi per il bel gioco espresso.

Ulteriore Dimostrazione sono stati i due premi individuali conferiti a Matilde Marelli come migliore giocatrice e Chiara Cugge come migliore palleggio.

Un buon prologo per il debutto delle atlete della NLP in campionato sia in U18 che in serie C da neo-promosse.

