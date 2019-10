Non è passata neppure una settimana dalla conclusione della splendida 90th Dragon Anniversary Regatta powered by Paul&Shark e allo Yacht Club Sanremo torna un evento di livello internazionale: il Campionato Italiano Open della classe monotipo J70.

Dopo la grande festa del Dragone, con oltre 150 barche per una settimana di grande spettacolo in mare e atmosfera di festa a terra, nel grande villaggio regata prospiciente la sede dello Yacht Club Sanremo, lo staff del club è di nuovo al lavoro per ospitare 60 monotipi J70.

Sino a domenica 20 ottobre infatti, si svolgerà il Campionato Italiano Open J70, aperto cioè anche a equipaggi internazionali che non potranno però concorrere al titolo nazionale. Un appuntamento ormai tradizionale per la classe J70, quello di Sanremo, che visitò la città dei fiori per il primo evento assoluto in Italia quasi 10 anni fa.

La regata è l’ultimo appuntamento stagionale della classe e definirà il vincitore della Italian J70 Cup 2019, in base ai risultati ottenuti nelle tappe di Scarlino, Marina Dorica di Ancona, Malcesine e Sanremo.

23 i team italiani, che oltre a lottare per la conquista del campionato nazionale, dovranno vedersela con alcuni dei più affermati specialisti della classe , con team provenienti da 10 nazioni straniere, con folti contingenti da Monaco, Russia e Svizzera ma anche con team provenienti da Germania, Francia, Spagna, Polonia, Cipro e Turchia e da nazioni lontane come gli USA.

Fino a domenica le barche animeranno le acque di Sanremo, con un parterre con campioni affermati e che vede in acqua anche il socio dello YCS Diego Negri, per l’occasione imbarcato su Mission Possible, del tedesco Markus Wieser, recente secondo ai campionati europei di Malcesine sul Lago di Garda.

Nella stagione 2019 lo Yacht Club Sanremo ha organizzato diversi eventi al massimo livello internazionale, fra cui la tradizionale 420 & 470 Carnival Race a febbraio, il Paul&Shark Trophy – Dragon Cup a marzo, il Campionato Europeo 470 a maggio, la partenza Sanremo – Saint Tropez della Rolex Giraglia Race 2019 in giugno seguita dal Campionato Europeo IRC sempre a giugno e dalla 90th Dragon Anniversary Regatta powered by Paul&Shark la seconda settimana di ottobre. Un calendario che pone il sodalizio sanremese ai vertici nell’organizzazione di regate al top in Mediterraneo e in Europa tutta.

Il calendario completo delle regate organizzate dallo Yacht Club Sanremo nel 2019 è disponibile al link: https://www.yachtclubsanremo.it/regate/

Lo Yacht Club Sanremo organizza la manifestazione in collaborazione con la classe J70 e con il supporto dei suoi sponsor istituzionali: il Comune di Sanremo, Abate Gioielli, il Royal Hotel, Portosole e il gruppo Cozzi Parodi.

