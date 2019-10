Questo pomeriggio la Sanremese si è allenata a Pian di Poma. La squadra biancoazzurra continua la preparazione in vista del prossimo incontro di campionato con il Borgosesia.

Mister Ascoli ha provato uomini e schemi in una partitella in famiglia. Per tenere sulla corda tutti gli uomini della rosa il tecnico ha mischiato spesso le carte. Dopo gli impegni con la Nazionale albanese Under 19 è rientrato alla base ed ha partecipato regolarmente alla seduta il difensore Klajdi Pici.

A Pian di Poma si è rivisto anche Loreto Lo Bosco. L’attaccante ha lavorato a parte con il preparatore atletico Garofalo. Per lui continua la terapia prevista e concordata con lo staff medico.

Dopo la partitella, Nicola Ascoli si è soffermato con difensori e attaccanti per effettuare alcuni esercizi tecnico tattici.

La Sanremese sarà a Pian di Poma anche domani e sabato mattina per la rifinitura pre-gara.