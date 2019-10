L’Associazione Stella Polare comunica che, a causa delle avverse previsioni meteo nel prossimo weekend del 19 e 20 ottobre, la manifestazione “Aspettando Halloween” in programma a Pairola (frazione di San Bartolomeo al Mare) è stata posticipata ai giorni 26 e 27 ottobre.

A causa delle avverse previsioni meteo nel prossimo weekend del 19 e 20 ottobre, la manifestazione “Aspettando Halloween” in programma a Pairola (frazione di San Bartolomeo al Mare) è stata posticipata