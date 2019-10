Stasera a Sanremo ha preso il via il 43° Premio Tenco, tra riconoscimenti e musica d’autore dal vivo. Sul palco del Teatro Ariston, si esibiscono tra gli altri, Vinicio Capossela, Manuel Agnelli, Enzo Gragnagniello, Rancore e Daniele Silvestri. Ad aprire ufficialmente la rassegna Achille Lauro, oggetto di una polemica tra il Club Tenco, organizzatore della rassegna, e la famiglia di Luigi Tenco. “Forse a qualcuno fa strano pensarmi al Tenco perché non si conosce il percorso che ho fatto – dice Achille Lauro – Potrà sembrare strano, ma io sono un cantautore, scrivo le mie canzoni sui fogli di carta di un blocco. Forse con Luigi Tenco ho in comune una cosa, essere incompreso”.

