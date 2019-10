È stato fissato per le ore 12 di lunedì 21 ottobre il termine di pre-iscrizione ai campionati di Serie A, B e C1 al fine di consentire alla Fipap di poter disporre di un quadro aggiornato della situazione e organizzare al meglio la stagione 2020. Pallapugno: i vincitori dei campionati già conclusi SERIE C1: Bubbio SERIE C2: Virtus Langhe FEMMINILE: Amici del Castello

