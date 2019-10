E’ stata consegnata al prefetto di Imperia Alberto Landolfi la petizione online con 59.919 firme per restituire la scorta al procuratore aggiunto Grazia Pradella di Imperia. A capo della delegazione recatasi in Prefettura c’era Giovanni Impastato, primo firmatario della raccolta lanciata dal Centro Peppino Impastato di Sanremo. “È un risultato straordinario – ha detto Impastato – La Pradella ha diritto a vedersi riconosciuta la scorta, proprio per il suo delicato impegno in importanti inchieste”. La scorta è stata tolta a luglio. Il magistrato aveva subito minacce quando era nel pool di Milano ed era sotto scorta dal 1995 per l’inchiesta sulla strage di Piazza Fontana.

