Il Don Bosco Vallecrosia Intemelia, affiliato al Torino Fc Academy, è pronto ad ospitare il torneo femminile dedicato alla juniores, che andrà in scena il 19 ottobre al campo Zaccari a Camporosso.

Al primo Torneo Academy di calcio femminile parteciperanno diverse squadre provenienti dal Piemonte, dalla Lombardia e dalla Liguria: Don Bosco Vallecrosia Intemelia A e B, Acd Sedriano, Olimpia Solero e Football Genova Calcio. Prenderà parte all’evento anche il responsabile del Torino Fc Academy Teodoro Coppola.

«Il torneo si disputerà sul campo in erba – fa sapere la società – Inizierà alle 10 con una formula quadrangolare, gare in tempo unico da 30 minuti. Vi sarà una pausa pranzo verso le 12.30-13 e poi si riprenderà intorno alle 14.30. La manifestazione dovrebbe concludersi intorno alle 16-16.30 con le premiazioni e un saluto finale».

Prima iniziativa della nuova stagione del progetto “in rosa” che il Don Bosco Vallecrosia Intemelia ha iniziato l’anno scorso grazie all’impegno e alla disponibilità di Ivan Busacca e Claudio De Nunzio, i responsabili della sezione calcio femminile. Sarà una giornata di sport e divertimento.

