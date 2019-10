Un articolo a piena pagina del quotidiano Nice Matin punta il dito contro il mercato dei falsi ( borse vestiti ecc) che come sappiamo sono presenti nei mercati della nostra provincia, in particolare il quotidiano francese si sofferma sui mercati di Ventimiglia e Sanremo. Non scopre nulla di nuovo in realtà e cosa abbastanza nota che il mercato della contraffazione sia in mano al crimine organizzato certo accostare il terrorismo a nove colonne in Francia fa eco e sicuramente non fa una pubblicità positiva a Ventimiglia il suo mercato e a Sanremo. Vi riportiamo di seguito l’articolo della versione online di Nice Matin https://www.nicematin.com/faits-de-societe/comment-les-contrefacons-que-vous-achetez-sur-les-marches-italiens-financent-le-terrorisme-418710

Un altro colpo all’immagine della nostra città e provincia.