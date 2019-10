I nuovi direttivi stanno già programmando una serie di corsi, incontri tecnici ed iniziative per la rispettive categorie. Per informazioni sull’attività della Confartigianato relativa agli impiantisti elettrici e termoidraulici è possibile telefonare al numero 0184/524517 oppure inviare una mail all’indirizzo uff.stampa@confartigianatoimperia.it

L’assemblea dei termoidraulici ha invece eletto come nuovo presidente Claudio Negro che lavorerà insieme al vice Roberto Brambini e al direttivo composto da Giorgio Lanza, Antonio Di Caro e Roberto Fazio.

La Confartigianato di Imperia ha rinnovato i propri direttivi per le categorie degli impiantisti elettrici e termoidraulici. Michel Khelif rimane alla guida degli elettricisti, coadiuvato dal vicepresidente Mauro Bertone e dai consiglieri Simone Cutellè, Remo Peduzzi, Luca Sonzogni, Giancarlo Negro e dai referenti Danilo Laura (telecomunicazioni) e Stefano Bianchi (ascensoristi).

