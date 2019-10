Si è ufficialmente aperta la sesta edizione del Concorso di Composizione musicale “Città di Albenga”. Come lo scorso anno alla categoria unica che prevede l’adesione di concorrenti italiani e stranieri di ogni età si affianca la categoria “Giovani compositori” riservata ad autori frequentanti i conservatori, i licei musicali e tutti coloro di età fino a 22 anni che amano scrivere brani per pianoforte solo. Per questa categoria di giovani promesse è richiesto un brano di circa 3 minuti; ammesso ogni stile compositivo.

Giuria composta da Roberto Tagliamacco (presidente commissione, direttore conservatorio di Genova), Giovanni Scapecchi (conservatorio di Cesena), Marco Reghezza (docente Liceo Musicale di Albenga) e Giacomo Di Tollo (università di Venezia).La scadenza per l’invio online degli elaborati è fissata per il 12 dicembre 2019.

Per tutti i dettagli della competizione si rimanda al bando integrale in lingua italiana e inglese al seguente link:https://concorsopianisticoalbenga.it/concorso-di-composizione-albenga/

Interessanti anche le novità riguardanti la competizione pianistica (direzione artistica di Isabella Vasile) ormai giunta alla 32esima edizione. Ecco il link:

https://concorsopianisticoalbenga.it/

La serata di premiazione del concorso di esecuzione e composizione si terrà il prossimo 30 dicembre presso l’auditorium San Carlo di Palazzo Oddo di Albenga.