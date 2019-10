La Cassazione ha annullato la condanna a Giovanni Berneschi, ex presidente di Carige, per 25 anni alla guida della banca. Il processo deve essere trasferito e ri-celebrato a Milano. In appello a Genova il banchiere era stato condannato a 8 anni e 7 mesi. La decisione è legata a questione di incompetenza territoriale. I reati contestati includono l’associazione a delinquere finalizzata alla truffa, il riciclaggio e il falso.

Correlati