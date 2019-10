Dopo continui litigi per questioni di vicinato un 70enne ha appiccato un incendio che ha distrutto un casolare in un’azienda di floricoltura ad Albenga, causando danni di 50 mila euro. L’intervento dei vigili del fuoco ha evitato un epilogo peggiore, vista la vicinanza di una collina a macchia boschiva. Se la Procura gli contesterà il reato di incendio boschivo rischia fino a 10 anni di carcere.

