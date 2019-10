A Ventimiglia due sorelle sono accusate di avere approfittato di un 76enne con problemi mentali e senza assistenza dei familiari, spingendolo a consegnare ad una quasi tutta la pensione ed all’altra 6500 euro in contanti. Caterina Annunziata Vecchiè, 37 anni, e Domenica Vecchiè, 34 anni sono state rinviate a giudizio per il reato di circonvenzione di incapace, come riporta Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

