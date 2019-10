Durerà fino al 10 novembre la mostra fotografica “Le nostre Emozioni”, ispirata ad un progetto educativo che ha coinvolto pazienti ed operatori della Comunità Psichiatrica di Triora, ideato e condotto dalla dottoressa Chiara Maffei.

“Ho pensato di sfruttare la mia passione per la fotografia e metterla al servizio della cura non farmacologica dei disturbi tipici delle patologie psichiatriche, come l’apatia, la ridotta capacità di concentrazione e decisione, i sentimenti di autosvalutazione – spiega Chiara Maffei – Abbiamo portato i pazienti in esplorazione sul territorio e fatto scattare a loro le foto ai soggetti scelti. Poi abbiamo raccolto le loro impressioni e le abbiamo verbalizzate accanto alla stampa delle foto scelte da loro stessi. Ne è venuto fuori un estratto molto commovente del loro vissuto: noi stessi operatori che li conosciamo da molti anni siamo stati i primi a commuoverci! Gli obiettivi del progetto erano la stimolazione dei partecipanti ad esprimere le proprie emozioni in un contesto socialmente accettabile, la valorizzazione delle capacità residue di discriminazione e di senso estetico, il rinforzo dell’autostima e dell’identità di gruppo, la riduzione dei comportamenti alienanti”.

La RSA di Triora è presidio ASL e dal 2006 è stata riconvertita da Residenza Protetta per anziani a Struttura Residenziale Psichiatrica. Attualmente ospita una ventina di pazienti. La mostra è aperta al pubblico presso la Badalucco Art Gallery col seguente orario: lunedì, mercoledì e giovedì dalle 10 alle 14. Il venerdì e sabato dalle 15 alle 19.