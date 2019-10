Si invitano pertanto tutti gli interessati a mantenersi aggiornati sulla pubblicazione dei bandi, consultando esclusivamente la sezione del sito del Comune di Sanremo “Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso – Concorsi attivi” e seguendo con attenzione le istruzioni che qui verranno fornite per le tempistiche e le modalità di presentazione delle domande.

Nelle prossime settimane il Comune di Sanremo renderà pubblica una serie di bandi di concorso relativi a numerose figure professionali di categoria C e D ai quali saranno invitati a partecipare diplomati e laureati di varia formazione.

