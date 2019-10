Incidente mortale oggi intorno alle 16 sulla A12 Genova-Sestri Levante nei pressi della stazione di Genova Nervi. Ha perso la vita dopo uno scontro frontale con un’auto un uomo di 42 anni, Fabio Lo Re, che viaggiava a bordo di una moto. Avrebbe perso il controllo del mezzo durante un sorpasso, finendo nella corsia opposta. Il casello di Genova Nervi è stata chiusa temporaneamente in entrata e in uscita.

