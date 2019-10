Secondo la classifica dell’Unione nazionale consumatori redatta sulla base dei dati Istat sull’inflazione a settembre, la Liguria è la regione in Italia con il maggior aumento del costo della vita, 212 euro annui aggiuntivi per una famiglia di 3 componenti. con una inflazione a +0,7%. Alle spalle della Liguria, ci sono l’Abruzzo e Puglia. Considerando le città Genova è la seconda per rincari in Italia, con un aumento su base annua di 316 euro per la famiglia di 3 componenti.

