È iniziata ieri la SMARTcup Academy, il percorso formativo di full immersion dedicato ai 58 partecipanti alla SMARTcup Liguria, la business plan competition di Regione Liguria. Il percorso durerà fino al 25 ottobre al BIC, l’Incubatore di imprese di Genova, e trasformerà le 58 idee imprenditoriali in veri e propri piani di impresa. “Consideriamo l’Academy, novità di quest’edizione, un grande successo già in partenza, in quanto siamo riusciti a coinvolgere, oltre a FILSE che gestisce l’iniziativa, tutti i rappresentanti del mondo economico, scientifico, istituzionale ed imprenditoriale del territorio, che si sono messi a disposizione per aiutare i nostri giovani talenti ad emergere e diventare degli imprenditori” afferma l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti.

I quattro vincitori di SMARTCUP Liguria avranno l’opportunità di insediarsi per sei mesi nella rete regionale degli incubatori di impresa di Filse, beneficeranno di iniziative di accompagnamento e supporto alla nascita delle loro impresa e parteciperanno al PNI, il Premio Nazionale dell’Innovazione che si terrà il 28 e 29 novembre a Catania.