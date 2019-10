Ad Imperia Oneglia la Finanza ha posto sotto sequestro il laboratorio di tatuaggi e piercing “Inkpedia” in via Alfieri. L’inchiesta è incentrata su centinaia di carte Sim dei cellulari: sono stati usati dati contraffatti, con nomi di persone fittizie alternati ad altri di persone esistenti, ma ignare di ciò che avveniva alle loro spalle. Il titolare Maurizio Rittore è indagato per falso e truffa, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

Correlati