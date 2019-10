A partire da oggi sino a sabato 19 ottobre compreso, la strada di accesso al parcheggio interno dell’ospedale di Imperia rimarrà chiusa dalle ore 8 alle ore 19, per lavori di messa in sicurezza della facciata dello stabile. Sarà comunque garantito l’accesso al Pronto Soccorso ed alla Dialisi.

