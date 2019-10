Questo pomeriggio la Sanremese ha ripreso la preparazione a Castellaro in vista del prossimo incontro di campionato con il Borgosesia.

La squadra biancoazzurra si è allenata sul campo del piccolo centro collinare della Valle Argentina. Il terreno di gioco, omologato FIGC fin dal 2006, è stato oggetto di un intervento di ripristino nella scorsa primavera con la stesura di un manto in erba sintetica di nuova generazione, totalmente finanziato dall’amministrazione comunale di Castellaro. Ad assistere alla seduta è intervenuto anche il sindaco Giuseppe Galatà.

Tutti presenti, ad eccezione dell’infortunato Lo Bosco e di Pici, che rientrerà in città domani dopo gli impegni con la Nazionale albanese Under 19. Si sono allenati a parte Gagliardini e Calderone, ma le condizioni di entrambi non destano preoccupazioni.

La Sanremese si allenerà a Castellaro anche domani mattina.