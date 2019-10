Alle 18 si è chiusa l’allerta arancione sul centro della regione; permane l’allerta gialla fino alle 20 sul levante ligure, dove sono possibili ancora deboli precipitazioni come quelle che si stanno verificando a macchia di leopardo nell’entroterra genovese.

Nella notte, una linea temporalesca forte, organizzata e stazionaria ha insistito per circa dodici ore sul settore centrale della regione, spostandosi appena di qualche chilometro a est e ad ovest della valle del Leira.

Ecco i dati più significativi di questa fase meteo perturbata che ha visto anche, in mattinata, raffiche di vento fino a 147.6 km/h a Fontana Fresca (sopra Sori) e 136,4 km/h a Casoni di Suvero, nell’entroterra spezzino.

Massima intensità 5 minuti: Massima intensità oraria: Cumulate complessive nelle ultime 24 ore: · 18.6 mm Pegli (4.50 – 4.55)· 15.8 Fiorino (8.20 – 8.25)· 12.8 Pontedecimo (6.50 – 6.55) · Mele 120.6 mm (00.10 – 01.10)· Fiorino 99.4 mm (07.30 – 08.30)· Pegli 90.6 mm (04.40-05.40) · Mele 481.4 mm· Fiorino 461.2 mm· Madonna delle Grazie 387.8 mm· Passo del Turchino 387.2 mm· Lerca 355.2 mm· Genova Pegli 307.4 mm· Prai 301.8 mm· Monte Pennello 300 mm

Da sottolineare come, per la stazione di Mele, si tratti della cumulata massima giornaliera registrata dall’anno di attivazione della stazione (2004).

Dalla tarda mattinata il passaggio del fronte vero e proprio ha determinato rovesci e temporali localmente forti, in spostamento da Ponente verso Levante.

La cumulata massima nelle ultime sei ore si è registrata a Poggio Fearza (comune di Montegrosso Pian Latte, Imperia) con 73.6 millimetri, ma rovesci intensi hanno interessato l’entroterra di Levante: alla Diga di Giacopiane sono caduti 54 millimetri in un’ora e 68.2 totali, mentre a Cichero, nel comune di San Colombano Certenoli sono stati registrati 15 millimetri in 5 minuti e 30.2 in 15 minuti (62.4 totali).

Nello spezzino cumulata totale massima a Taglieto con 65.6 millimetri.

In allegato, due immagini di fulmini: la prima, relativa alle 5 di questa mattina, evidenzia come il temporale forte, organizzato e stazionario sia rimasto fermo nel settore centrale della regione, su un’area relativamente piccola; la seconda, relativa alle ore 18.00, mostra come il fronte abbia attraversato tutta la regione da ponente verso levante.