La provincia di Imperia è al 9° posto in Italia, prima in Liguria, per numero di reati. Nel 2018 ci sono state 4.700 denunce ogni 100 mila abitanti, secondo la classifica nazionale stilata da “Il Sole 24 Ore”, con dati del ministero dell’Interno e rapportati alla popolazione. Imperia svetta per denunce relative a tentati omicidi e incendi: in entrambi i casi al quarto posto in Italia. Le violenze sessuali vedono l’Imperiese al 12° posto in Italia, come riporta Andrea Pomati su “La Stampa”.

