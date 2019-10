Il Savona Calcio comunica che l’allenatore Sandro Siciliano ha rassegnato le proprie dimissioni con senso di responsabilità e di rispetto verso la squadra e la società. L’allenatore in seconda Michele Cortassa viene sollevato dal proprio incarico. La guida tecnica della Prima Squadra è affidata a Mister Luciano De Paola . La presentazione ufficiale del Tecnico biancoblu si svolgerà oggi alle ore 17.30, presso la sala stampa dello stadio Valerio Bacigalupo.

