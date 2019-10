A Bordighera una turista di Torino di 64 anni nella zona del porto dopo essere stata colpita da una sbarra, che ha ceduto, ha riportato una sospetta frattura al naso e allo zigomo. L’urto avrebbe potuto essere ben più grave, se la sbarra l’avesse colpita sulla nuca. I vigili urbani visioneranno i filmati delle telecamere di sorveglianza. La sbarra potrebbe aver ceduto o esser stata manomessa, come scrive Lorenza Rapini su “La Stampa”.

