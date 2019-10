La forte ondata di maltempo che nelle ultime ore ha colpito alcune zone della Liguria ha provocato problemi anche alla circolazione dei treni. Secondo quanto riferito da Trenitalia, sulla linea Genova-Ventimiglia ci sono forti rallentamenti tra Voltri e Cogoleto per guasti agli impianti di circolazione dovuti all’allagamento dei binari. La circolazione avviene su un binario solo, con ritardi fino a un’ora e mezza e possibili cancellazioni. Attivato un servizio bus integrativo tra Genova e Savona.

