La Finanza di Riva Trigoso ha arrestato un uomo di 52 anni, accusato di avere aggredito, minacciato ed estorto beni e soldi all’uomo di cui si prendeva cura. Il patrimonio che l’assistito avrebbe intestato al suo aguzzino è di circa 1,5 milioni di euro. Per la Finanza Boggiano avrebbe aggredito e picchiato la vittima, facendosi intestare 18 appartamenti a Sestri Levante e a riscuotere gli affitti. Boggiano era anche riuscito a convincere la vittima a rinunciare alla sua parte di eredità lasciatagli dalla madre, spirata di recente.

