Allagamenti, tratti di strade e scuole chiuse si sono registrati nel Ponente genovese per forte perturbazione abbattutasi sulla Liguria. L’uscita autostradale di Genova Pegli è stata chiusa per allagamenti. In un tratto del comune di Arenzano, l’Aurelia è stata provvisoriamente chiusa per allagamento. Sulla statale del Turchino il traffico è bloccato nel comune di Mele, per una frana caduta sulla strada. Nella notte sono stati una trentina gli interventi dei Vigili del fuoco, in particolare in Valpolcevera, per persone intrappolate nelle auto o in appartamenti e scantinati allagati.

