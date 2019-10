Sabato 19 ottobre prenderà il via AUTUNNO/INVERNO: la rassegna teatrale dedicata alle compagnie amatoriali affiliate FITA della Provincia di Imperia.

La manifestazione si dividerà in due parti: quella autunnale che prende il via questo sabato e terminerà il 30 novembre, e quella invernale che riprenderà l’11 gennaio 2020, dopo le feste natalizie, per concludersi a fine mese.

Le serate si svolgeranno tutte presso il Teatro Concordia di Diano Castello con inizio alle ore 21.00.

L’ingresso è gratuito ad offerta libera.

La manifestazione si svolge in collaborazione con il Comune di Diano Castello, che ha accolto la proposta con entusiasmo e grande disponibilità e con il patrocinio del Comitato Regionale FITA Liguria.

Sul palco si alterneranno compagnie provenienti dall’estremo levante all’estremo ponente della Provincia e porteranno in scena commedie in italiano ed in dialetto, farsa in costume, monologhi, teatro sociale e molto altro.

A dare il via alle danze sarà la compagnia “Amici del teatro di San Bartolomeo al Mare” con la commedia brillante “Il piacere di essere onesti”

Di seguito il cartellone:

19 ottobre – Amici del teatro di San Bartolomeo al mare – “Il piacere di essere onesti”

16 novembre – Teatro Ventemigliusu – “Pescavui de cana”

30 novembre – Compagnia Stabile Città di Sanremo – “Una man de giancu”

2 novembre – Riemughe Surve (Montalto) – “Navigando senza l’aiga”

11 gennaio – Ramaiolo in Scena (Imperia) – “Con-Divisione”

18 gennaio – Fabricateatro (Imperia) – “Chi dice donna”

25 gennaio – Compagnia Stabile di Vallecrosia / Teatro della Luna – “Il servitor servito”